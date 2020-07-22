Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме признался, что рад, когда кто-то богатеет, однако подчеркнул важность платы налогов состоятельными людьми.

«Олигархи, про которых вы сказали. Или люди состоятельные. Здесь можно очень много спорить, кому, как передавать накопленный капитал или вопросы национализации обсуждать. Но мы же все понимаем, что очень важно, что в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу — это налоги, которые установлены нашими законами, которые вы все принимаете, они честно платились», — передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в этой сфере наведен порядок, «здесь все прозрачно».

«Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития», — добавил Мишустин.

Премьер рассказал, что приняты важнейшие законы и решения, и одно из самых важных из них — ограничения на вывод капитала из России.

«Ведь у нас в Кипр уходило под 5% соответствующих соглашений о выводе дивидендов. Огромная часть тех самых доходов, которая должна оставаться стране. Иной порой, когда кто-то владел компанией с российским производством или какой-то компанией из офшора и платил, соответственно, все основные дивиденты в офшор под 5%, а налог на прибыль, который оставался там у предприятий, был в разы меньше. Вот где беда», — заключил Мишустин.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Как пояснил глава государства, налогом будет облагаться сумма, превышающая 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей, которые будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

Также в России несколько лет действует так называемый налог на роскошь.