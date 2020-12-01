Премьер-министр Михаил Мишустин выделил почти 14 миллиардов рублей на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, образовательных, научных и медицинских организаций.

Помощь получат в том числе Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.

Распространение коронавирусной инфекции повлияло на условия работы бюджетных учреждений. Выделенными средствами правительство частично компенсирует снижение их доходов, расходы на выплаты зарплат, коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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