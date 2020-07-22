Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет устранять проблемы, возникшие при оптимизации системы здравоохранения.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий», — заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

«Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено — фундамент всей системы здравоохранения», — констатировал глава кабинета министров.

Он напомнил, что ключевая задача по его модернизации была поставлена президентом Владимиром Путиным, а для ее решения дополнительно будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на пять лет.

«При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения», — подчеркнул Мишустин.

Это высказывание премьера было встречено аплодисментами.

Он заверил, что внимание также будет уделено развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.

«Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное для этого оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями», — отметил премьер.

Мишустин вновь поблагодарил всех эпидемиологов, врачей и медсестер, водителей скорых, весь персонал больниц и социальных работников, социально ориентированные НКО, волонтеров — "всех неравнодушных людей, которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей". Эту благодарность зал также поддержал аплодисментами.