По словам премьер-министра Михаила Мишустина, Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 422, до 746 369 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России вылечились 523 249 пациентов, 11 770 человек скончались.
Сегодня в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава кабинета министров отметил, что обстановка «объективно улучшается».
«Пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный — он не превышает 1%», — пояснил Мишустин.
Однако он призвал «не расслабляться», продолжать мониторинг и оперативно оказывать помощь заболевшим.
«До 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям», — заявил глава правительства, особо подчеркнув, что у россиян в любой момент «должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему».