Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информировал, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут совершаться один раз в неделю.
"Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом", — говорится в сообщении.