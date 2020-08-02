Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информировал, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут совершаться один раз в неделю.