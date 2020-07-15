Ситуация с коронавирусом становится менее острой, но ее надо по-прежнему держать под контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И еще раз прошу приложить к этому все усилия», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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