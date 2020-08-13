Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы на Чукотке посоветовал министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение. Учреждение он посетил в ходе рабочей поездки членов кабмина на Дальний Восток.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?» — сказал Мишустин.

Он задал риторический вопрос, не нужно ли чиновникам проверить зрение.

«Вдруг что-то не увидели большое, нет?» — добавил он.

Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток для обсуждения деловых вопросов с местными чиновниками. Его визит продлится до 18 августа. За это время он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Мишустин проведет встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В поездке его сопровождает большая команда министров.