Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между РФ и Узбекистаном, сообщает пресс-служба кабмина.

В пятницу Мирзиёеву исполнилось 63 года.

«С вашим именем неразрывно связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене. Хотел бы подчеркнуть ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан», — приводятся слова Мишустина в сообщении пресс-службы.

Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

«Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом вашего обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Узбекистана», — добавил Мишустин.