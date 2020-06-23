Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю его дня рождения, отметив его весомый вклад в укрепление двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению», — говорится в послании Мишустина, текст которого поступил в распоряжение Mpravda.com.

Российский премьер выразил уверенность, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении».

Председатель правительства России пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности.