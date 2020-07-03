Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы французского правительства и отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабмина РФ в пятницу.

«Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Убеждён, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях», — приводятся слова премьера из телеграммы.

Мишустин отметил, что Россию и Францию связывают дружественные и партнёрские отношения.

«Желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности», — заключил он.