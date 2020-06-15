Все российские регионы могут рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин 15 июня.

В целом по стране ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, отметил он. Ряд регионов, в том числе Москва и Подмосковье, показывают положительную динамику.

Однако в некоторых субъектах инфекция начала распространяться позже, поэтому количество выявленных случаев заболевания там «остается достаточно высоким». В такие регионы Минздрав направляет специальные выездные бригады врачей, помощь уже была оказана 11 регионам.

Специалисты помогают выявлять новые случаи, эффективно организовывать лечение заболевших и консультировать местных коллег по наиболее тяжелым пациентам.

В этом направлении с Минздравом успешно взаимодействуют Минобороны, МЧС и Роспотребнадзор.

«Вместе с представителями региональных органов власти они смогли обеспечить эффективное оказание медпомощи, чтобы сдержать распространение инфекции. Примером такой работы можно считать ситуацию в Дагестане. Там удалось не только наладить оказание медпомощи и лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых заражений», — отметил Мишустин.

Во вторник, 16 июня, специалисты Минздрава направятся в еще три региона: Амурскую область, Карачаево-Черкессию и на Камчатку.

Помощь федерального центра регионам оказывается с начала июля по поручению президента России Владимира Путина. В первую очередь специалистов направили в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан. 11 июня оттуда вернулись медики, которые первыми уехали оказывать помощь. Днем ранее в регионы отправились еще шесть бригад, то есть 40 специалистов, среди них оказался главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Бригады возглавляют врачи-хирурги, имеющие большой опыт в перепрофилировании стационаров под COVID-19. В каждой группе есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты.

Кроме того, своих специалистов направляет и Минобороны. Так, 5 июня сотрудники ведомства отправили оказывать помощь жителям труднодоступных районов Дагестана.

Ранее в июне врачи рассказали о том, какую помощь они оказывают коллегам и населению Северной Осетии.

По состоянию на 15 июня, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 537 210, в том числе 8246 — за последние сутки. 284 539 человек вылечились. 7091 пациент скончался.