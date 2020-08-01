Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с Абхазией с 1 августа. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.