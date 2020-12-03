Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня примем решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечения сбалансированности их (регионов — ред.) бюджетов, направим на эти цели 10 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что средства получат еще 25 регионов.

«Это поможет им выполнить социальные обязательства в текущем году, выплатить заработную плату, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство, а также реализовать проекты, которые нужны для того, чтобы обеспечить людям комфортные условия для проживания», — добавил Мишустин.

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