Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Кубатбек Боронов в ходе телефонного разговора обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Пятнадцатого июля председатель правительства РФ Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Бороновым. Главы правительств обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили важность продолжения российского практического содействия Киргизии в борьбе с пандемией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры России и Киргизии также затронули ряд актуальных вопросов российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.