Наличие олигархов обеспечивает развитие России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин выступил в Государственной думе с первым отчетом об итогах работы правительства. В ходе выступления он заявил, что наличие олигархов радует его, потому что означает, что в федеральный и региональные бюджеты будут поступать средства для развития страны.

«Это налоги», — объяснил премьер.

По его словам, в вопросе уплаты олигархами налогов в настоящее время все прозрачно и наведен порядок, например, принято важнейшее решение об ограничении вывода капитала из России в офшоры.

В ходе того же выступления Мишустин заявил о макроэкономической и бюджетной стабильности в России, назвал главной целью правительства повышение качества жизни всех граждан, а одними из его базовых ценностей — действовать открыто и этично и выстраивать сервисы вокруг потребностей людей.

Также он назвал меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 правильными и своевременными.