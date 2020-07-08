Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что многие россияне продолжат работать в удаленном режиме и после пандемии коронавируса. Об этом говорится в его видеообращении к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

По словам премьера, "пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, компаний, государственных органов".

«Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в 5 раз, и многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией», — заявил он.

Мишустин отметил, что, находясь в самоизоляции, люди стали еще более зависимы от цифровых технологий. "Исключительное значение приобретает непрерывное предоставление электронных государственных услуг. Именно поэтому на первый план выходит задача обеспечения кибербезопасности населения", — считает глава кабмина РФ.