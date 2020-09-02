Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по подготовке проекта нового бюджета.

«Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года», — подчеркнул он.

В пресс-службе кабмина сообщили, что «бюджетный пакет» направят в Госдуму до 1 октября. В него, том числе, входят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики.

С докладами на совещании выступили министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.