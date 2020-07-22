Несмотря на глобальные вызовы, борьба с бедностью по-прежнему остается первостепенной задачей для правительства РФ, при этом меры, принятые для поддержки граждан во время пандемии, можно считать беспрецедентными – порядка 600 миллиардов рублей было выделено на различные формы поддержки семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас», — сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.

Он добавил, что меры, которые были приняты для поддержки граждан и экономики по время пандемии, можно считать беспрецедентными — и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. При этом правительство сделало все, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов.

«Всего различные формы поддержки на сумму около шестисот миллиардов людей получили семьи, в которых воспитываются более двадцати шести с половиной миллионов детишек», — добавил Мишустин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.