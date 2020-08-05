Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимофея Нижегородцева заместителем главы ФАС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Нижегородцева Тимофея Витальевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», — говорится в документе.

Нижегородцев работает в ФАС с 2005 года. Ранее он занимал должность начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства.

Как указано на сайте ФАС, среди достижений Нижегородцева создание системы общественных и экспертно-консультативных советов при ФАС, а также подготовка плана действий и пакетов поправок для развития конкуренции в сферах образования, здравоохранения и торговли.