Премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры глав правительств стран ЕАЭС в Минске помогут преодолению барьеров, мешающих интеграции.

«Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых вы говорили сегодня, и «четыре свободы», которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза — они как раз получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы отфиксировали», — сказал Мишустин.

По его словам, во всем, что касается культурных, духовных, исторических связей России с Арменией, без сомнения будут продолжены мероприятия, которые намечены в этой сфере.

Он также отметил, что взаимный товарооборот с Арменией снизился из-за пандемии коронавируса. «К огромному сожалению, пандемия внесла коррекцию в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией, взаимный товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января по май мы это фиксируем по объективной причине, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и к этому, мне кажется, есть все предпосылки», — сказал Мишустин на встрече.