Премьер Молдавии Ион Кику обсудил с главой правительства России Михаилом Мишустиным вопрос получения Кишиневом кредита в 200 миллионов евро, передает пресс-служба молдавского правительства.

Встреча Кику и Мишустина прошла в Минске на полях межправительственного саммита ЕАЭС.

«В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 миллионов евро. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.

Кроме того, Кику подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли. Глава правительства подтвердил заинтересованность Молдавии в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

Со своей стороны Мишустин заверил, что Российская Федерация открыта для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Молдавией и совместной реализации двусторонних проектов.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.