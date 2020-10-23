Премьер-министр России Михаил Мишустин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев обсудили подготовку нового трёхлетнего бюджета. Как отметили в правительстве, они сошлись во мнении, что бюджет должен сохранить социальную направленность.

«Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на решение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при наличии дополнительных доходов бюджета их можно направить на обновление парка общественного транспорта в регионах.