В условиях распространения коронавируса необходимо поддержать отрасль жилищного строительства, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 6 марта.

Он подчеркнул, что уже подписан ряд соответствующих постановлений, среди которых помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома.

«Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьезно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства», — сообщил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Кроме того, Мишустин сообщил об отмене штрафных санкций к застройщикам жилья, нарушившим обязательства, со 2 апреля до 1 января 2021 года. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.

По мнению премьер-министра, данная мера позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить перспективные проекты, а покупателям, в свою очередь, гарантию на получение своих квартир.

Ранее Мишустин назвал недопустимой мерой решение губернаторов нескольких российских регионов закрыть административные границы.

По словам премьер-министра, данные меры привели к прецедентам, когда люди не могли проехать на территорию своего региона.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6 343. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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