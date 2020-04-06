Власти РФ в ситуации с коронавирусом действуют на опережение, каждое промедление в этом вопросе затруднит сдерживание распространения инфекции, заявил в понедельник, 6 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Мы действуем на опережение, чтобы сдержать распространение инфекции по стране. И здесь любое промедление сработает против нас, затруднит превентивные действия», — приводит его слова «РИА Новости».

Российский премьер также назвал недопустимой мерой решение губернаторов нескольких российских регионов закрыть административные границы.

«Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию», — заявил он. По словам Мишустина, сигналы правительства о недопустимости таких мер «были услышаны».

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343. Случаи зафиксированы в 80 регионах. Скончались два человека.

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