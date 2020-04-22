Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что некоторые губернаторы российских регионов формально отнеслись к исполнению поручений главы государства Владимира Путина о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

В том числе это связано с обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием.

«Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения — 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду, 22 апреля.

Также Мишустин напомнил, что в конце января правительство запросило у глав регионов информацию о готовности больниц, а также расчеты для оказания финансовой помощи, которая необходима для расширения коечного фонда. На эти цели было выделено более 33 млрд рублей.

Однако впоследствии выяснилось, что расчеты некоторых регионов не подтвердились.

«Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест. На уточнения и дополнительные финансовые запросы глав субъектов Российской Федерации мы достаточно быстро отреагировали», — сказал он.

Он подчеркнул, что впоследствии дополнительно было выделено более 32 млрд рублей. Также Мишустин отметил, что процесс раскассирования средств для борьбы с эпидемией идет недопустимо медленно, а в ряде регионов этот показатель составляет менее 10%.

«Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

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