Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин, после встреч с фракциями Госдумы, которая состоялась в четверг, заявил, что рассчитывает на поддержку депутатов. Об этом 16 января сообщает «РИА Новости».

«Надеюсь на это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что у него нет сомнений по поводу утверждения Мишустина на должность российского премьера.

Ранее в этот же день Мишустин рассказал о своих планах на посту премьер-министра страны. Среди приоритетных направлений он назвал реформу управления и внедрение современных технологий, а также отметил необходимость снятия барьеров для ведения бизнеса.

Кандидатура Мишустина на должность председателя правительства была предложена президентом России Владимиром Путиным 15 января, после того как действующий премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции России. Такое заявление Медведев сделал по итогам ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.

Фракции «Единая Россия» и СР поддержали кандидатуру Мишустина. В ЛДПР большинство депутатов также поддержали его. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ при голосовании воздержится. По его словам, необходимо посмотреть, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент в ближайшее время.