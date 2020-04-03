Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», ― говорится в документе.

В частности, в постановлении отмечается, что при введении режима ЧС или повышенной готовности гражданам запрещается распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или непосредственно возникновении чрезвычайной ситуации.

Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС в стране. Он дает правительству право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. Также кабмин получает возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации правительство может ограничить оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, опасных для окружающих.

Предлагается позволить кабмину устанавливать в 2020 году новые случаи для госзакупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением коронавируса возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства.

Предлагается позволить кабмину устанавливать в 2020 году новые случаи для госзакупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением коронавируса возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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