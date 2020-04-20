Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Соответствующий документ в понедельник, 20 апреля, опубликован на сайте правительства РФ.

«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается также, что с 16 марта по 30 сентября эту продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

Целевое назначение товаров должно быть подтверждено документально. Выдачу документа осуществляют Министерства промышленности и торговли и Министерство здравоохранения.

8 апреля в Минэкономразвития заявили о снижении затрат на ввоз из-за отмены пошлин.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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