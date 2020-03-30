В России ужесточается ответственность за нарушение карантина. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с премьерами.

По его словам, правительство одобрило соответствующие поправки в Административный кодекс, сообщает ТАСС. Также глава правительства призвал руководителей субъектов РФ обратить внимание на опыт Москвы и Подмосковья и проработать возможность введения карантина.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — добавил он.

Накануне в Астраханской области на нарушивших режим самоизоляции двух мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел им придется выплатить штраф.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту побега 32-летнего жителя из окна палаты пансионата «Заря» в поселке Репино. Он был помещен туда на принудительную изоляцию, так как после возвращения из Швейцарии не соблюдал режим самоизоляции.

25 марта стало известно, что аппарат правительства РФ и Министерство юстиции России подготовили проект комплексных изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушение карантинных мероприятий по коронавирусу. Какие именно виды наказания предусмотрены за нарушение карантинного режима, в ведомстве не уточнили.

27 марта комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию или гибели людей.

В Уголовный кодекс предлагается внести поправки, в соответствии с которыми нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело к смерти или было сопряжено с умышленным созданием угрозы для здоровья людей, штраф может составить до 2 млн рублей либо нарушителю будут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Если это повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, то речь пойдет о работах до пяти лет или лишении свободы на срок до семи лет.

29 марта оперштаб сообщал: в России число заболевших коронавирусом достигло 1534. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области и о смерти пациента с коронавирусом в медцентре в Коммунарке.

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