Зараженные новым коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России, заявил в понедельник, 3 февраля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства также отметил, что подписал национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», — приводит его слова «Интерфакс».

Российский премьер подчеркнул, что в стране имеются все необходимые для борьбы с вирусом лекарства, а средств для его профилактики достаточно.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, россияне, находящиеся в китайской провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, будут эвакуированы оттуда самолетами Военно-космических сил РФ.

«По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВКС России будет направлена сегодня в провинцию Хубэй, в Ухань, для того, чтобы перевезти наших граждан. Сейчас оценка о количестве граждан чуть превышает 130 человек», — сказала она в ходе оперативного совещания Мишустина с членами правительства.

Голикова также добавила, что правительство России приняло решение об отправке гуманитарной помощи Китаю.

«На завершающей стадии находится подготовка документов по оказанию гуманитарной помощи КНР», — пояснила вице-премьер.

Своих граждан из провинции Хубэй также эвакуируют США. В этот же день сообщалось, что Вашингтон для этого отправит еще несколько самолетов в Китай.

31 января США эвакуировали около 200 сотрудников своего консульства из Уханя, а также членов их семей и других американских граждан. Кроме того, в стране запретили въезд иностранным гражданам, которые в последние две недели посещали Китай.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.