Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что поручил до 13 февраля подготовить необходимые документы на ввоз в РФ незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой фризиума.

«Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторились такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом «Фризиум». В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети», — сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.

Он напомнил, что такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным.

«Здесь я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать работу по этому направлению и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана», — добавил глава правительства.

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