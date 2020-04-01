В России расширяется производство систем тестирования на коронавирус, а также проводится больше тестов. Об этом в среду, 1 апреля, заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Проверки на коронавирус в России на сегодняшний день выполняют 95 лабораторий, сообщил премьер-министр. В сутки делается до 36 тыс. анализов. К работе привлекаются в том числе коммерческие лаборатории, которые обрабатывают около 2 тыс. проб в сутки.

28 марта стало известно, что в России прошла регистрацию новая тест-система на коронавирус. Она позволяет сократить время получения результата до 90 минут и отличается высокой чувуствительностью, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, планируется производство сначала до 100 тыс. новых тестов в неделю, а затем и до 200 тыс.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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