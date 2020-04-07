В 2020 году в России могут быть заключены около 70 тыс. социальных контрактов. Они охватят примерно 300 тыс. человек, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе встречи с представителями фракции «Справедливая Россия» премьер-министр заявил, что в январе-феврале уже заключено более 8 тыс. таких контрактов, передает ТАСС.

Ранее на той же встрече Мишустин рассказал о подготовке нового пакета мер поддержки населения и бизнеса. По его словам, работа ведется в контакте с президентом России Владимиром Путиным.

25 марта Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, глава государства объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

По данным на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.

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