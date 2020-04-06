Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой мерой решение губернаторов нескольких российских регионов закрыть административные границы. Об этом он заявил в понедельник, 6 апреля.

Президент России Владимир Путин дал главам регионов права самостоятельно определять оптимальные меры ограничений, подчеркнул глава правительства. Большинство губернаторов с этим, по его словам, справились.

«Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию», — заявил он. По словам Мишустина, сигналы правительства о недопустимости таких мер «были услышаны».

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов дано право определять меры на местах самостоятельно.

Всего в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19. Официально сообщалось о смерти 45 пациентов, 6 апреля стало известно о еще двоих умерших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.