Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания президента с главами регионов раскритиковал губернаторов за неточности в некоторых отчетах по коронавирусу.

По словам премьера, правительство ранее запрашивало у регионов сведения о резерве койко-мест. На основе предоставленных данных, распределялись бюджетные средства для регионов. Он привел в качестве примера жалобу губернатора Красноярского края Вениамина Кондратьева на то, что из федерального бюджета было выделено недостаточное количество средств на финансирование коечного фонда.

«Вениамин Иванович, ваша вице-губернатор 31 января подписала соответствующий ответ, посмотрите, сколько было в нем указано зарезервированных коек. И потом посмотрите расчет, и, соответственно, отсюда вышла сумма. Я знаю, что вам досталось немного средств, но надо было ответственно в этом смысле готовить информацию. Это касается всех регионов, я пример привел», — сказал Мишустин.

Он попросил губернаторов направлять все данные по вопросам, связанным с пандемией, именно в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Любые запросы и соответствующую отчетность нужно именно туда направлять. Тогда она ложится в аналитические отчеты к президенту, к председателю правительства, вице-премьерам и ко всем остальным. Иначе эти письма пока долго обрабатываются, мы отвечаем на них, проходит время», — добавил глава правительства.

В среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса и граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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