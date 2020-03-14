Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с этой инфекцией, передает «РИА Новости».

Кроме того, Мишустин отметил необходимость ввести 14-дневный карантин и медицинское наблюдение для людей из групп риска по коронавирусу.

Меры, по словам премьера, связаны с возникновением новых тенденций заболевания. Он пояснил, что в стране вирус был диагностирован не только у тех, кто непосредственно ездил за границу, но и у членов их семей, которые не посещали другие страны.

«Здесь медлить нельзя, нужна только общая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания, как это сделано в Москве», — сказал председатель правительства. Такую практику, по его словам, нужно распространить на все регионы России.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 47 россиян. Еще два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зарегистрировано 149 тыс. случаев заболевания и более 5,5 тыс. смертельных исходов.