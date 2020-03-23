Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пожилых граждан России избегать людных мест и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», ― отметил глава российского правительства на встрече с вице-премьерами в понедельник, 23 марта.

Мишустин пояснил, что самоизоляция важна прежде всего исходя из интересов россиян в сохранении собственного же здоровья. По его мнению, если пожилым людям надо купить лекарства или продукты, лучше обратиться за этим к близким, например, соседям, знакомым, родственникам или сотрудникам социальных служб и волонтерам.

Российский премьер подчеркнул, что в настоящий момент именно люди старшего поколения, люди со сниженным иммунитетом и хроническими болезнями находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

«Ситуация <…> показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения: это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность и каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать», ― добавил Мишустин.

Ранее 23 марта стало известно, власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, данные категории граждан освободят от уплаты ЖКХ.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.