Создание помех работе онлайн-ритейлеров и служб доставки в текущей ситуации недопустимо. Они делают всё, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Службы и компании, которые занимаются этим, делают всё, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров», — подчеркнул глава правительства. При этом, по его словам, в некоторых регионах машины с грузом не пропускают через административные границы, а пункты, на которых курьерам выдают заказы, закрывают, мешая доставлять товары.

Решение правительства о приостановке торговли, не связанной с товарами первой необходимости, не касается онлайн-магазинов, подчеркнул Мишустин.

«Просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами, нужно установить четкие разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», — заявил премьер-министр.

31 марта стало известно, что из-за большого количества сетевых заказов у крупнейших сетей супермаркетов выросли сроки доставки продуктов. Некоторым компаниям пришлось значительно расширить штат курьеров.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

Всего в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19. Официально сообщалось о смерти 45 пациентов, 6 апреля стало известно о еще двоих умерших.

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