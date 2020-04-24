Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 24 апреля, предложил подготовить правила поведения для россиян на майские праздники с учетом ограничений из-за коронавируса.

«У нас 1 мая, 9 мая — традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить эти праздники с учётом всех ограничений», — сказал премьер на заседании президиума Совета при правительстве страны по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь также в пятницу отметила, что нарушать действующие ограничительные требования в ближайшие дни нельзя. Она добавила, что соблюдать режим самоизоляции гражданам страны необходимо и на майские праздники.

Ранее в этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил, что в Москве нет предпосылок для смягчения ограничительных мер из-за коронавируса на период майских праздников.

16 апреля Матвиенко заявила, что россияне должны соблюдать режим самоизоляции, введенный в регионах страны, столько, сколько понадобится.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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