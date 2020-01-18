Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, актера театра и кино Бориса Невзорова с 70-летием. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте правительства 18 января.

«Вы — актёр редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии — множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре, где вы искусно перевоплощаетесь в Василия Шуйского и Чубукова, Ванюшина, Короля Лира», — говорится в документе.

Мишустин подчеркнул, что все эти образы Невзоров буквально пропускает через себя, заставляя зрителей каждый раз ощутить, что рассказанная им история — это история их жизни.

Накануне президент России Владимир Путин лично поздравил с днем рождения дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву.