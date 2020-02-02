Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил 85-летием почетного президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академика Российской академии наук (РАН) Евгения Велихова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства в воскресенье, 2 февраля.

«Сегодня Ваши глубокие знания и многолетний опыт направлены на развитие одного их крупнейших научных центров страны. Здесь ведутся уникальные исследования, разрабатываются инновационные технологии, которые широко применяются в различных отраслях промышленности, освоении космоса и Арктики, энергетике и медицине», — говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил, что во многом благодаря усилиям Велихова РАН принимает участие в масштабных проектах мирового уровня, а также укрепляет международное сотрудничество в области атомной науки.

Также ученого с юбилеем поздравил глава государства Владимир Путин. Президент назвал Велихова ярким представителем отечественной школы теоретической физики, который посвятил свою деятельность служению науке, людям, Родине.

Евгений Велихов — советский и российский физик-теоретик, академик РАН, Герой Социалистического Труда. С 1992 по 2015 год он занимал должность президента НИЦ «Курчатовский институт», а с 2015 года является его почетным президентом.