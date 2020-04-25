Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву представить решения по сокращению сроков сертификации зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.

Срок исполнения поручения — до 27 апреля 2020 года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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