Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения об осуществлении рейсов для вывоза иностранных граждан. Об этом говорится в тексте поручения, опубликованном в пятницу, 27 марта, на сайте правительства.

«Установить, что решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа), на территории Российской Федерации принимает Росавиация», — говорится в тексте поручения.

Ранее стало известно, что Росавиация с полуночи 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Такое решение правительство приняло по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за эпидемии COVID-19.

По состоянию на 27 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.