Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля.

«Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях <…> Срок — до 12 марта 2020 года», — говорится в поручении.

Также Минздрав до 14 марта должен сформировать проект перечня лекарств, применяемых при лечении онкологических заболеваний, закупка которых может проводится по их торговым наименованиям.

28 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства. Закон вступает в силу 1 марта 2020 года.