Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко представить прогноз распространения коронавируса в России по регионам. Об этом говорится во вторник, 31 марта, на сайте российского правительства.

Поручение предоставить прогноз дано Чернышенко и Минздраву России. «Срок — 1 апреля 2020 года», — уточняется на сайте кабмина.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить большой прирост числа россиян, которые могли бы заразиться коронавирусом. В настоящий момент в России делается всё, чтобы не допустить ситуации, при которой COVID-19 мог бы затронуть большую часть населения страны, добавил лидер.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы по примеру Москвы ввести режим всеобщей изоляции. Власти Москвы и Подмосковья ввели эту меру накануне, 29 марта. Позднее аналогичные меры предприняли в Мурманской и Вологодской областях. Ранее, во вторник, режим самоизоляции ввели Башкирия и Забайкальский край.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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