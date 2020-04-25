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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России и Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в медицинские организации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания. Соответствующее поручение по итогам очередного заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России размещено на сайте правительства РФ.

«Минздраву России, Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в медицинские организации лиц с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания. Срок — 27 апреля 2020 года», — говорится в поручении.

Кроме того, Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года поручено определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации.

В свою очередь, Минздраву России до 29 апреля 2020 года поручено довести до субъектов РФ, определенных Роспотребнадзором, требования по увеличению объема коечного фонда для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Также руководителям регионов, определённых Роспотребнадзором, до 15 мая 2020 года поручено обеспечить развертывание дополнительных коек.

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