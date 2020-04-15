84 региона России получат более 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, больше половины больничных коек в регионах нужно дополнительно оснастить оборудованием. Кроме того, необходимы мобильные кислородные станции, аппараты ИВЛ. Вопрос выделения средств на это будет обсужден сегодня же, подчеркнул он.

Ранее 15 апреля Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Система здравоохранения страны продолжает работать с максимальной нагрузкой, заявил премьер.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались 198 пациентов.

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