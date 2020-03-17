Опыт Москвы учтут при борьбе с коронавирусом и масштабируют меры, принимаемые столичной администрацией, по всей стране. Об этом во вторник, 17 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что накануне прошло первое заседание Совета, задачей которого является постоянный мониторинг ситуации и выработка оперативных решений по защите людей от коронавируса.

«Совет будет тесно взаимодействовать с созданной по вашему, Владимир Владимирович, поручению рабочей группой, которую возглавил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. У правительства Москвы есть уже хороший опыт борьбы с распространением коронавируса, и мы будем учитывать его при развертывании этой работы по всей стране», — приводит «РИА Новости» слова Мишустина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России лучше, чем в мире.

16 марта правительство РФ распорядилось оказать поддержку отраслям экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения в мире коронавируса. В частности, будет осуществлено прямое субсидирование убытков и приняты меры по недопущению «свертывания открытых кредитных линий банков».

В тот же день Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны и мэр Москвы Сергей Собянин назначен первым заместителем председателя этого координационного совета.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.