Более 19 млрд рублей направят врачам и среднему медицинскому персоналу, а также на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 5 марта.

«Правительство выделит более 18 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов. Кроме того, свыше 1 млрд рублей мы направим на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний», — приводит ТАСС слова премьера.

В здравоохранении, по словам Мишустина, важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене. Также он заявил о необходимости сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной, вне зависимости от места жительства гражданина.

Закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях вступил в силу 1 января 2020 года, отмечает ТАСС.

Согласно поправкам к закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в 2020–2022 годах из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в бюджеты территориальных фондов переведут средства для начисления стимулирующих выплат медработникам за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров.

Агентство со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля сообщает, что всего на эти цели планируется направлять 1,2 млрд рублей в год.

В частности, с этого года из госбюджета будет выделяться субсидия в размере 6,24 млрд рублей. Это, по словам парламентария, «позволит высвободить средства ОМС на оказание первичной медицинской помощи и обычной специализированной помощи».

Кроме того, будут осуществляться трансферты на выполнение президентских указов, в первую очередь направленные на решение вопроса кадрового дефицита, на выплаты врачам и среднему медперсоналу. В ближайшие три года на это планировалось направить около 63 млрд рублей.

В сентябре 2019 года главный онколог Минздрава академик Российской академии наук Андрей Каприн заявил, что на реализацию целей снижению заболеваемости онкологическими заболеваниями в рамках соответствующей госпрограммы «выделены беспрецедентно большие средства». «Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн рублей», — приводит его слова «РИА Новости».