Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.

«Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, и здесь нужно подойти аккуратно», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 28 февраля.

Мишустин обещал ознакомиться со всеми предложениями сенаторов и рассказать парламентариям о планах по продолжению этой работы, особенно для субъектов малого предпринимательства.

27 февраля глава управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал, что отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможным освобождение от НДФЛ лиц, которые получают зарплату в размере МРОТа. В Кремле тогда заявили об отсутствии позиции по отмене подоходного налога для малоимущих.

17 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал инициативу ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. По его мнению данная мера может позитивно отразиться на российской экономике.

С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей. Однако в конце января стало известно, что понятие минимального размера оплаты труда могут убрать из Гражданского кодекса, законопроект разрабатывает Минюст. Его хотят заменить конкретными цифрами выплат.